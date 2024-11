Lapresse.it - Germania, a Berlino scende in piazza l’opposizione russa in esilio

Leggi su Lapresse.it

di Vladimir Putin ininè scesa inper manifestare contro il Cremlino e per chiedere la fine del conflitto in Ucraina. A guidare il corteo, partito da Potsdamer Platz, Yulia Navalnaya, vedova dell’oppositore Alexei Navalny morto in una prigione artica in circostanze misteriose lo scorso 16 febbraio.Al fianco di Navalnaya sono scesi inIlya Yashin, ex consigliere comunale di Mosca e attivista anti-Putin, e Vladimir Kara-Murza, giornalista premio Pulitzer sopravvissuto a due tentativi di avvelenamento.