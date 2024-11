Lortica.it - Fracas colpisce, ACF Arezzo trionfa: vittoria storica sul campo della capolista Ternana

Leggi su Lortica.it

Splendida impresa delle amaranto nella decima giornata di Serie B femminileLe ragazze dell’ACFmettono fine alla striscia di imbattibilità, che fino a questa gara contava nove vittorie consecutive.Primo tempoUna gara equilibrata in avvio, con occasioni per entrambe le squadre. L’si rende pericoloso già al 6’, quando Martino dalla punizione serve Bruni, il cui colpo di testa non inquadra la porta. Larisponde al 14’ con Ripamonti cheil palo. Le amaranto, ben organizzate, rispondono con azioni pericolose di Taddei e Carcassi, ma la difesa rossoverde tiene.Secondo tempoLa partita si accende nella ripresa. Al 63’, il momento chiave: sugli sviluppi di un calcio d’angolo,, entrata pochi minuti prima, buca la rete di Ghioc portando l’in vantaggio.