Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake Parte 3, Square Enix condivide nuove e positive informazioni sullo sviluppo

Leggi su Game-experience.it

ha condiviso dellein merito allodi3, precisando che in realtà il team ha già completato la sceneggiatura del gioco ed aggiungendo che è già partita la piena produzione del progetto.Come leggiamo su 4Gamer, nonostante Rebirth sia uscito meno di anno fa (precisamente il 28 Febbraio 2024) il team diha già gettato le basi del nuovo ed attesissimo capitolo della serie JRPG del publisher giapponese che metterà fine alle avventure di Cloud, Arith, Tifa e compagni.Nello specifico il director Naoki Hamaguchi ed il producer Yoshinori Kitase hanno colto la preziosa occasione rappresentata da un panel al G-Con 2024, andato in scena qualche giorno fa in quel della Corea del Sud, per aggiornare i fan in merito allodel titolo.