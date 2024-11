Biccy.it - Ferragni evocata a Ballando Con le Stelle: le due stoccate epiche

Leggi su Biccy.it

Lo scorso maggio Milly Carlucci e Selvaggia Lucarelli ospiti a La Vita in Diretta hanno invitato ChiaraCon le. Per tutta l’estate, settimanali e siti hanno parlato dell’invito della conduttrice, che in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha anche detto: “Se abbiamo aperto le porte del nostro programma a Chiara? Ma sì, certo, lei è un grande personaggio e sarebbe interessante averla, noi lavoriamo a tutto campo“. Alla fine l’ex Mrs Ferragnez non ha accettato l’invito e ha preferito non scendere in pista, anche se in qualche modo ieri è stata tirata in ballo su Rai Uno.e le battute di Selvaggia Lucarelli aCon le.Ieri sera durante la prima esibizione di Tommaso Marini, la sua ballerina indossava una t shirt con su scritte delle parole che lo sportivo da adolescente si è sentito ripetere spesso: “Fragile, debole, illuso”.