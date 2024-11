Iltempo.it - De Filippi: "Non voglio sembrare cafona...". Il siparietto con Verdone

Oggi Carloè stato ospite nella puntata di “Amici” per vestire i panni di giudice della gara di canto e ha anche presentato la terza stagione della sua serie “Vita da Carlo”. Durante la registrazione dell'episodio, che è stata effettuata prima della messa in onda, Maria Deha dovuto fare gli auguri di compleanno ain anticipo. Per evitare discortese, ha scherzosamente detto: "Non, quindi ti faccio gli auguri per il tuo compleanno di domenica. Va bene?", divertito, ha risposto: "Certo, grazie!", suscitando ilarità tra il pubblico. Maria ha anche ricordato il cameo dinella passata stagione di “Vita da Carlo”, in cui aveva interpretato una scena accanto a Sangiovanni. La conduttrice ha sottolineato quanto si fosse preparata per quella parte, ricevendo il complimento diper la sua performance.