Ilfattoquotidiano.it - Dalila Di Lazzaro: “Sto con Manuel Pia da 12 anni. Me l’ha mandato da lassù mio figlio morto. Ho avuto una vita difficile, sono stata violentata cinque volte”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Diospite nel salotto di “Verissimo” e ha presentato a Silvia Toffanin e ai telespettatori di Canale 5 il suo compagno e chitarristaPia, a cui è legata da quasi 12: “All’inizio abbiamo tenuto un po’ nascosta la nostra relazione per il problema dell’età, ma l’amore non ha età. Iopiù piccola di lui, mi rifugio in lui, mi dà una serenità globale”.E poi ha aggiunto: “La forza di questo nostro amore è che ci assomigliamo tantissimo.sicura cheme lo abbia fatto conoscere mioCristian (a soli 22per un tragico incidente stradale) che dall’alto me. Entrambi hanno la passione per la musica”.Il fidanzato ha confessato di essere rimasto colpito dalla bellezza dida sempre: “Quando ero piccolo, ero molto monello, l’unica cosa che mi teneva fermo era la pubblicità diin tv.