Claudio Ranieri? Roma spese pazze per i mister | ecco le insostenibili cifre

«Sono tornato ad allenare soltanto per il bene dellae sarò l'uomo dei Friedkin per riportarla nelle prime posizioni», parola di. Il tecnico 73enne aveva deciso di lasciare la panchina, dopo aver salvato il Cagliari l'anno scorso, ma non ha saputo resistere al richiamo del giallorosso. Una storiantica, considerando che persi tratta della terza esperienza da allenatore della, dopo aver sfiorato lo scudetto nel 2010, per tornare una prima volta nel 2019, e che nello stesso club è cresciuto da giocatore, collezionando 6 presenze in Serie A nella stagione 1973/74. Ilnticismo, però, lascia spazio al cinismo se si osserva la situazione dal punto di vista del portafoglio. Non tanto per quanto dovrà riconoscere la, dato che il tecnico ha accettato uno stipendio di un milione e mezzo di euro netto fino al termine della stagione, ma perché il compenso va a sommarsi a quelli già a libro paga di Daniele De Rossi, esonerato a settembre e pagato 3 milioni netti l'anno (poco prima aveva firmato il rinnovo e resterà legato allafino al 2027), e Ivan Juric, fatto fuori pochi giorni fa ma forte di un contratto di 2 milioni fino al termine della stagione.