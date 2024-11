Metropolitanmagazine.it - Classifica Radio 8-14 novembre: in vetta troviamo ancora una volta Cesare Cremonini

Il vertice delladella w46 (dall’8 al 14) rimane diche con “Ora Non Ho Più Te” rimane inper la quinta settimana consecutiva.: Ora Che Non Ho Più Te diè il brano più ascoltatoRientra nella top ten, Billie Eilish con Birds Of A Feather, che recupera una posizione fermandosi alla #10: il singolo è stato certificato disco d’oro in Italia, Belgio e Spagna, mentre ha ottenuto il platino in sette paesi, tra i quali figurano Stati Uniti, Regno Unito e Francia. In discesa dalla #6, alla #9Per Due Come Noi di Olly, Angelina Mango e Jvli, in cima alla chart Fimi dei brani più venduti, mentre alla #8 sale Giorgia con Niente Di Male, che recupera cinque posizioni. Tra gli autori del brano figura Mara Sattei, con la quale l’interprete romana aveva duettato nel 2022 sul brano Parentesi.