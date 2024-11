Dilei.it - Chi è Manuel Pia, il giovane fidanzato di Dalila Di Lazzaro

Leggi su Dilei.it

L’amore non ha età. Lo ha urlato forte e chiaroDi, 71 anni, innamorata di un uomo molto piùdi lei. Si tratta del musicistaPia, al fianco dell’ex modella da quasi 12 anni e da quasi altrettanti al centro del gossip. Oggi è la stessaa raccontare della loro storia d’amore.Chi èPiaPia è nato in Sardegna, in una data imprecisata che dovrebbe corrispondere a circa 43 anni fa. Pia non ha mai dichiarato pubblicamente la sua età, ben distante da quella della compagnaDi, che di primavere ne ha già viste oltre settanta. I due si sono conosciuti in ambito professionale, accomunati dalla passione per la musica, lui si definisce “chitarrista, solista, compositore, cantautore, docente”.“L’ho vista tra gli ospiti di un mio concerto e ho chiesto di poterla incontrare, ma è finita lì.