Ilgiorno.it - BookCity chiude ed è sempre più un successo tra i giovani e i giovanissimi

Milano, 17 novembre 2024 –piace ogni anno di pù e soprattutto attiradi più un pubblico giovane. Diventando ormai un puntopiù fermo della cultura a Milano.oggi la manifestazione dedicata alla lettura che ha ospitato milleseicento incontri gratuiti in trecento luoghi della città, da librerie a cinema, teatri, musei e anche carceri, ospedali e condomini, ma anche a Pavia, Cremona, Lodi, Monza e Como. Filo rosso fra tutti gli appuntamenti il tema scelto per questa edizione: Guerra e Pace. Dopo 13 anniè cresciuta tanto che l'Associazione prossimamente si trasformerà in una Fondazione, mantenendo il suo ruolo di “piattaforma” il centro di un sistema a rete che coinvolge tante istituzioni e soggetti diversi, che diventano protagonisti e organizzatori di tanti eventi autoprodotti.