Blue navy? Il nuovo colore da indossare in ogni occasione | gli stili da copiare

Avvolgente, elegante, alternativo ma – soprattutto – di tendenza: è il bluildell’autunno inverno 2024 che ci aiuta a sfoggiare look sofisticati ma senza doveril “solito” nero. Va bene ine può essere declinato instile: dagli eccentrici mix and match, agli outfit da sera, fino ad abiti, completi e maglioni.Negli ultimi mesi lo abbiamo visto in più di un’indossato dalle star e copiarle è il modo perfetto – e più divertente – per scegliere con che altri capi abbinarlo per essere di tendenza e sfoggiare quell’eleganza senza tempo che piace tanto ed è perfetta nelle situazioni più formali.Tutti glie i modi per indossarlo dalla mattina alla sera, come le celeb insegnano.Blu, perché questoè la nostra nuova ossessioneSta bene con quasi tutto, è scuro come la notte, è versatile e chic: il bluè ilda scegliere se si sta pensando di arricchire il proprio guardaroba con qualche capo senza tempo.