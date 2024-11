Lanazione.it - Balestra, la sfida accorcia i tempi. Il Giro d’Italia fa cambiare la data

Tornerà nel 2025 a Gubbio ildi ciclismo professionisti e subito nella città umbra si sta pensando di modificare il calendario degli eventi di maggio, fra i quali c’è anche il Palio dellacon gli storici rivali di Sansepolcro. L’unica variazione è di fatto uno scambio di appuntamenti, che prevede l’anticipazione di una settimana della secolarefra le due società armigere, rispetto allatradizionale dell’ultima domenica del mese. Questa almeno la volontà manifestata. La tappa della "corsa rosa" non arriverà, ma partirà da Gubbio alla volta di Siena nella tarda mattinata di domenica 18 maggio ed è proprio nel pomeriggio di quella giornata che c’è l’intenzione di far disputare il Palio, prendendo il posto dei ceri mezzani, la cui corsa è da sempre programmata per la domenica successiva al 15 maggio,della Festa dei Ceri e che eccezionalmente slitterebbe a domenica 25, quella riservata al Palio.