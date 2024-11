Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, coach Vagnozzi: “Perché Sinner è eccezionale? È qualcosa che voi non vedete”. Poi svela come ha reagito al caso doping

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Per Simonela vittoria delle Atpda parte di Jannikvale quanto i due Slam: “siamo in Italia, penso che questo la renda speciale”. Ildel numero 1 al mondo si presenta in conferenza stampa visibilmente e giustamente orgoglioso, anche per il livello di tennis cheha messo in mostra a Torino: “È stato un anno fantastico. Abbiamo iniziato con una vittoria in Australia e abbiamo finito con il trofeo qui. Siamo davvero contenti del percorso che abbiamo fatto, dal primo giorno del nostro lavoro insieme”.confessa di aver avuto sensazioni positive per tutta la settimana, compresa la finale di oggi: “Di solito io e Darren Cahill vediamo già dainizia la partita se è una giornata buona o una giornata cattiva. Quest’anno ci sono state molte giornate buone.