Gaeta.it - Arrestato giovane fuggitivo a Roma: aggredisce agenti della polizia locale sul cofano di un’auto

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un episodio di cronaca avvenuto aha visto protagonista un venticinquenne di nazionalità italiana,dopo un’impresa audace che lo ha portato a salire sul tetto di. La vicenda si è svolta in zona San Giovanni, dove l’uomo, cercando di sfuggire alle forze dell’ordine, ha messo in pericolo non solo la sua incolumità, ma anche quella degli.Il tentativo di fuga sul tetto dell’autoL’incidente è iniziato quando la pattuglia disi è fermata ad un semaforo. In quell’istante, ilha deciso di compiere un gesto sorprendente: si è arrampicato sul tetto dell’auto. Questo comportamento ha attirato l’attenzione degli, che hanno cercato di intervenire per fermarlo. Tuttavia, il tentativo di arresto non è andato a buon fine senza conseguenze.