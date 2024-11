Ilgiorno.it - Arianna Talamona, campionessa e influencer: “Le Paralimpiadi non bastano, va tenuta sempre alta l’attenzione sui diritti dei disabili”

Milano -????? Alle ultimedi Parigi ha sentito il tifo della “sua“ Bicocca, che non l’ha mai persa dai radar e che l’ha appena premiata ‘Alumna dell’anno’., 30 anni, è nata con una malattia rara: si è avvicinata al nuoto da piccina, spinta dai medici, è diventata unae una “dell’inclusione”, con oltre 80mila seguaci tra Tik Tok e Instagram. È nato un legame speciale con l’università di Bicocca? “Sì, ed è emozionante ricevere questo riconoscimento: mi continuano a seguire nelle mie imprese, lo apprezzo. Qui ho trascorso anni stupendi: sono uscita di casa per venire a studiare a Milano, vivevo nella residenza universitaria”. Ha conquistato la laurea triennale e magistrale in Psicologia, tra una gara e l’altra. “E all’epoca non esisteva ancora la ’Dual Career’ per gli studenti atleti, ma i prof mi hannosostenuto con gli appelli d’esame, qualche volta dovevo sre lezione, ma horecuperato”.