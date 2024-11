Terzotemponapoli.com - Analisi e Attese: Napoli-Roma, Milan-Juve e il Futuro di Theo

A ‘1 Football Club’ su 1 Station Radio, è intervenuto Pasquale Salvione, coordinatore del Corriere dello Sport online.LeperChe tipo di partita ci aspetta tra?“Mi aspetto che la squadra allenata da Ranieri si presenti come sempre: solida in difesa, senza grosse sorprese. Ranieri ha sempre puntato su una solida organizzazione difensiva, un vero e proprio ‘muro’ davanti alla porta. Quindi, come lo definisce lui, credo che costruirà una sorta di ‘fortezza’ difensiva. L’importante sarà garantire compattezza e stabilità. Per quanto riguarda l’attacco, dipenderà da come si svilupperà la partita, anche se laha diversi giocatori di qualità. Penso che ilcercherà di schiacciare lanella propria metà campo, cercando di dominare il gioco”.