Villa abusiva in Versiliana, a processo il figlio della Santanchè

Pietrasanta (Lucca), 16 novembre 2024 – Verrà processato per gli abusi edilizi realizzati tra il 2014 e il 2016 nellain, senza contare le tre ordinanze di demolizione che gli sono state notificate in questi giorni. La doppia tegola per Lorenzo Mazzaro,del ministro Daniela, è arrivata con la conclusione delle indagini da parteProcura di Lucca. La vicenda giudiziaria, scoppiata la scorsa primavera, riguarda la “Casina Rossa“, di 270 metri quadri, intestata a Mazzaro all’epoca appena maggiorenne. L’accusa nei suoi confronti è di aver realizzato una serie di opere senza l’apposita autorizzazione paesaggistica, con la pm Elena Leone che al termine degli accertamenti tecnici è giunta alla conclusione che Mazzaro non ha rispettato né le norme edilizie né quelle ambientali.