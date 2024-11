Dailymilan.it - Verso Milan-Juventus, senza Matteo Gabbia la difesa trema: il suo recupero è fondamentale. Le condizioni

laè un disastro: il suoe con lapotrebbe farcela. LeE’ sicuramente undiquello. Non può più essere un caso il fatto che da quando il difensore italiano si è fermato per infortunio, la retroguardia del Diavolo è andata parecchio in difficoltà e di conseguenza la formazione allenata da Paulo Fonseca ha incassato tanti goal: due con il Napoli, uno con il Real Madrid e addirittura tre con il Cagliari.Ecco che allora, i tifosi rossoneri sperano di poter contare nuovamente sul numero 46 delper i prossimi impegni, a partire dalla sfida casalinga contro laè, infatti, stato costretto a saltare le ultime gare in quanto non aveva ancora recuperato dall’infortunio muscolare al polpaccio rimediato prima della sfida contro il Napoli.