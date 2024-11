Quifinanza.it - Torna ad aumentare l’usura nelle Pmi, sono 118mila quelle segnalate e una su tre è al Sud

Leggi su Quifinanza.it

quasile imprese italiane che si trovano attualmente a rischio usura. Dopo anni di diminuzione, rispetto allo scorso anno, il numero complessivo di queste realtà è aumentato di oltre 2.600 unità. A lanciare l’allarme è l’Ufficio studi della Cgia.Un’impresa a rischio su 3 è al SudSi tratta soprattutto di artigiani, esercenti, commercianti e piccoli imprenditori che, a causa delle difficoltà finanziarie,entrati nell’area dell’insolvenza e, di conseguenza, segnalati dagli intermediari finanziari alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia. Questa segnalazione, di fatto, impedisce loro di accedere a nuovi finanziamenti.Rispetto a un anno prima, il peggioramento più significativo in termini percentuali è stato registrato a Benevento, con un aumento del +17,3% di imprese in sofferenza (+97 in valore assoluto).