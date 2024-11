The Batman | lo spin-off su Catwoman NON è in sviluppo

Leggi su Cinefilos.it

Nonostante Selina Kyle sia stata menzionata nell'episodio finale di The Penguin, sembra che non ci siano piani attuali per un'altra serie-off di Theincentrata sulla versione di Zoë Kravitz del nemico felino del Cavaliere Oscuro.In "A Great or Little Thing", Sofia Falcone viene rimandata ad Arkham dopo che Oz Cobb organizza il suo arresto. Nonostante inizialmente sembri rassegnata a un futuro cupo dietro le sbarre, a Sofia viene dato un barlume di speranza sotto forma di una lettera dalla sorellastra, Selina Kyle. Il contenuto della lettera non è stato divulgato, ma il sorriso sul volto di Sofia suggerisce chepotrebbe averle suggerito di fare squadra.Selina Kyle farà squadra con Sofia Falcone?"Alla fine, volevo lasciare a Sofia un po' di speranza", ha detto la showrunner Lauren LeFranc a The Wrap in una recente intervista.