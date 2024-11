Lanazione.it - Studenti al gelo, polemica accesa: "Manutenzioni e controlli non fatti"

Ilnelle scuole incendia il dibattito politico. Per tre giorni glidelle medie Ghirlandaio di Tavarnuzze sono stati al freddo a causa della rottura di una tubatura che ha richiesto un intervento prolungato e anche lo spostamento di alcune classi accolte dalla primaria. "Un disagio – criticano i consiglieri di Voltiamo Pagina Matteo Zoppini e Gabriele Franchi – che ha portato alcunia portarsi le coperte da casa". L’impianto è stato riattivato, ma il riscaldamento ha smesso di funzionare anche al nido d’infanzia Pepolino, sempre a Tavarnuzze: "Solo dopo le sollecitazioni di 45 genitori del plesso e degli educatori – sottolinea la consigliera del Gruppo Misto Sabrina Merenda - il Comune si è mosso per ripristinare il guasto. Sembra non fossero statipreventivi in previsione del grande freddo.