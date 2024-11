Ilgiorno.it - Sport, caccia ai fondi: appello di Riva

Leggi su Ilgiorno.it

aiper i progetti legati alloe ai giovani. L’assessora Martinaanalizza i dati del suo settore contenuti nel bilancio preventivo 2025 e fa notare che lo sforzo per reperire risorse extracomunali per finanziare i progetti: "Abbiamo messo insieme 2,3 milioni di euro per il 2025, frutto di un grande lavoro". Durante la commissione,ha provato a sollecitare anche i consiglieri comunali, in particolare gli esponenti della maggioranza di centrosinistra: "Indicatemi voi dove reperireaggiuntivi". Unche – negli auspici dell’assessora – potrebbe trasformarsi un un emendamento al bilancio per provare a dare alloe ai giovani più risorse. Non solo. C’è anche il fronte delle gestione degli impiantiivi: "Stiamo portando avanti progetti di efficientamento e di gestione tramite partenariato pubblico-pto", continua