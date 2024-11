Anteprima24.it - Sassi sul parabrezza dell’ambulanza: equipaggio vivo per miracolo

Tempo di lettura: < 1 minutoIeri notte, in provincia di Caserta, lungo l’autostrada in direzione Maddaloni una ambulanza dell’emergenza 118 è stata fatta oggetto di lancio di grosse pietre sul, lato guida, sfondando il tergilunotto e causando il ferimento degli occupanti ivi compreso del medicoSolo per fortuna non ci sono stati morti e la bravura dell’autista ha fatto sì che non ci siano stati ulteriori incidenti stradali“Un fatto di una gravità assoluta” – sottolinea il Segretario Generale della Segretario Federale FE.NA.L.I.E.NA.L.I. Dott Giuseppe Alviti che esprimendo solidarietà all’e a Lorenzo e Guido Bourelly chiede ancora una volta maggiore attenzione e tutela per il personale del 118 e delle ambulanze impiegate in servizio di emergenza anche attraverso la vigilanza in scorta che usando paradossalmente mezzi blindati 118.