Gaeta.it - Sardegna in crisi: tasso di natalità ai minimi storici e preoccupanti dati demografici nel 2023

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lacontinua a far parlare di sé per il suodiin costante diminuzione, con un numero sempre più ridotto di nuove nascite. Anche nel, la regione ha raggiunto un record negativo, facendo emergere scenariper il futuro demografico. Le ultime statistiche hanno rivelato che ildi fecondità dellaè tra i più bassi in Italia, con conseguenze tangibili per la società e l’economia isolana.Un calo costante delle nasciteIn un contesto nazionale in cui lamostra segni di diminuzione, inildipersiste su un trend negativo inesorabile. Nel, sono solo 7.242 i bambini nati sull’isola, una cifra in forte calo rispetto agli 11.473 nati del 2014. Questo significa che negli ultimi dieci anni, laha registrato una diminuzione di oltre 4.