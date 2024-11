Salvate l’abete per il Papa | l’appello a Francesco

Leggi su Dayitalianews.com

Tutti insieme per salvaredestinato a svettare in piazza San Pietro durante il periodo natalizio. L’albero di Natale per il Vaticano, ribattezzato l’albero del, non deve essere tagliato. E’dei cittadini della Val di Ledro, centro di 5.000 abitanti poco distante da Riva del Garda.Hanno cinto in un abbracciobicentenario: “E’ un’usanza che va superata per il bene dell’ambiente. Per questo rivolgiamo un appello accorato a Sua Santità affinché risparmi il nostro Gigante Verde”. Su change.org è stata fatta una petizione contro l’abbattimento che ha già raccolto più di 50mila sottoscrizioni e la notizia del possibile abeticidio ha fatto il giro del mondo.“Chiediamo a Sua Santità di scongiurare questo taglio e di venire da noi in Valle a visitare la bellezza di questo luoghi”, dice Lorenzo.