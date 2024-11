Roma truffa un’anziana a Padova e scappa verso Napoli | gli agenti lo intercettano a Termini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 16 novembre 2024- Era andato aper mettere a segno le sue truffe “in trasferta”, ma è stato intercettato e arrestato daglidella Polizia di Stato della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sottosezione Polfer.Le ricerche dell’uomo hanno avuto inizio a seguito di una nota trasmessa dalla Squadra Mobile della Questura di, con cui veniva comunicata un’avvenutaperpetrata in danno di una anziana donna residente in quel capoluogo. Il presunto autore, ripreso da alcuni fotogrammi, si sarebbe recato con un taxi presso la stazione ferroviaria di “Venezia Mestre” per poi salire a bordo di un convoglio ferroviario diretto a.Quando glidella polizia di stato capitolina lo hanno intercettato alla stazione di, non hanno avuto dubbi: vedendo che le fattezze dell’uomo corrispondevano perfettamente alla descrizione fornita nella nota di trasmissione, lo hanno subito fermato chiedendogli da dove fosse partito e dove fosse diretto.