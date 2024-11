Roma studentessa di 23 anni muore in un incidente stradale | erano in sei sulla stessa auto

Leggi su Open.online

Unadi 23, Noemi M., è morta in unche si è verificato in via Tiburtina () nella notte di sabato 16 novembre. La ragazza era insieme ad altre 5 persone, tutti studenti fuori sede provenienti da Cosenza e dall’Abruzzo, su una Opel Mokka. Alla guida del veicolo, come scrive Il Messaggero, c’era un’altra giovane, R.M., di 24. Un altro ragazzo è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso al policlinico Tor Vergata. Secondo una prima e parziale ricostruzione, l’Opel avrebbe tamponato un’altrache la precedeva a forte velocità andando in testacoda. Numerose lerità dispiegate. Sempre lungo via Tiburtina, qualche giorno fa,stati investiti tre vigili che stavano completando i rilievi su un altro.L’L’impatto si è verificato intorno alle 2 di notte all’altezza del cavalcavia per Portonaccio, dopo il V