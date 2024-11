Sport.quotidiano.net - Pineto-Perugia 3-1, il Grifo crolla in mezz’ora

(Teramo), 16 novembre 2024 – Undeludente e confuso perde (male) in casa del. Gli abruzzesi hanno più voglia e più determinazione e ottengono un successo che permette loro di sorpassare ilin una classifica che, per la squadra di Zauli, non è per nulla rassicurante. Risultato deciso nella prima: al 3’ abruzzesi avanti con Bruzzaniti che finalizza una ripartenza dopo l’occasione mancata da Sylla. Dopo tre minuti il pareggio di Seghetti, ma poi Germinario e Di Sole chiudono i conti. Nella ripresa, infatti, ilha più idee ma non trova il gol. Il tabellino(4-3-3): Tonti; Hadziosmanovic, De Santis, Ingrosso (42’st Dutu), Borsoi; Germinario (42’st Nebuloso), Lombardi, Amadio; Del Sole (23’st Marrancone), Gambale (35’st Fabrizi), Bruzzaniti (23’st Giovannini).