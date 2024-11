Gaeta.it - Paura nella galleria della statale 690: incendio di un’auto provoca allerta e disagi

Facebook WhatsAppTwitter Unha suscitato grande preoccupazione questa mattina lungo la690, all’interno di unanei pressi del comune di Capistrello. L’episodio si è verificato intorno alle 6.30, quando una Lancia Ypsilon, guidata da una donna di mezza età, ha preso fuoco, causando tensione tra gli automobilisti in transito. Fortunatamente, l’incidente si è risolto senza gravi conseguenze per la conducente, che è stata trasportata al pronto soccorso per accertamenti.La dinamica dell’incidenteSecondo le prime informazioni emerse, la donna alla guidaLancia Ypsilon ha notato un problema al motore, evidenziato da scoppiettii e fumi densi. Consapevolesituazione critica, è riuscita a fermare il veicolo e ad evacuare l’abitacolo prima che le fiamme iniziassero a diffondersi.