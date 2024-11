Lanazione.it - Nuova mappa dei circoli del Pd. Aspiranti segretari su poli opposti

La riorganizzazione deicittadini del Pd, come prevedibile, sta scatenando una serie di reazioni. Il primo a scendere in campo è Simone Vigni, in corsa per la segreteria del partito senese: "La? Una follia, un grande caos. E’ la dimostrazione del fallimento della gestione del commissario Marco Sarracino – tuona –. Io e il mio gruppo avevamo una proposta diversa, più ragionata, perché isi basano per statuto sulle sezioni elettorali, che ora sono ridistribuite qua e là". E ancora: "Serviva tempo e soprattutto conoscenza della suddivisione della città. Cosa c’entra Botteganova con il Petriccio? Il problema – continua Vigni – non è la riduzione a otto, ma come sono strutturati i nuovi". Il riferimento va in particolare all’accorpamento tra Petriccio, Acquacalda e San miniato: "Solo questo circolo copre un’area di 15mila elettori – evidenzia Vigni – cioè circa la metà delle sezioni elettorali di Siena.