Gaeta.it - Mohammad Hannoun sotto accusa: allontanato per presunta istigazione all’odio

In data odierna, il presidente dell'Associazione Palestinesi d'Italia,, ha rivelato di aver ricevuto un provvedimento di espulsione da Milano, considerato legato alle sue recenti dichiarazioni in merito a un corteo di sostegno alla causa palestinese.ha descritto la situazione come un attacco alla libertà di espressione,lineando che il provvedimento è stato motivato da accuse di incitamentoe alla violenza, un tema che sta sollevando un acceso dibattito nell'ambito politico e sociale del paese.Il provvedimento di espulsioneha comunicato di aver ricevuto ufficialmente il foglio di via, che lo obbliga a lasciare Milano in seguito al corteo tenutosi sabato scorso, durante il quale si è espresso in termini positivi nei confronti della gioventù di Amsterdam.