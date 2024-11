Oasport.it - LIVE Sinner-Ruud, ATP Finals 2024 in DIRETTA: tra poco la seconda semifinale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.33fa il suo ingresso in campo.20.31è stato n.2 del mondo nel 2022. Peraltro quell’anno, se avesse vinto la finale degli US Open contro Alcaraz, sarebbe diventato addirittura n.1. Un giocatore decisamente sottovalutato dagli addetti ai lavori.20.29ha vinto il 27% dei game giocati in risposta quest’anno. D’altronde stiamo parlando del giocatore dalla miglior risposta: ha scavalcato Djokovic in questo fondamentale.20.27 Il n.1 al mondo ha invece ottenuto il break nel 42% dei casi in cui ha avuto una opportunità.20.24 L’italiano ha fronteggiato 1863 palle break quest’anno, annullandole nel 67% dei casi.20.23nelha messo a segno 1868 ace, servendo il 60% di prime.20.12 Sarebbe riduttivo considerarecome un mero giocatore da terra rossa.