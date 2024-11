Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara 6-3, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra vince un game fiume e brekka nuovamente, azzurro il 1° set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Risposta nei piedi che dà il punto a.40-15 Terza prima di fila e terzo punto!30-15 Servizio e dritto!!15-15 Prima al corpo e a segno!0-15 Risposta-blitz di dritto ente in cross6-3! Riesce a mettere in campo la risposta Elisabetta, in rete va il dritto della nipponica. PRIMO SET PER L’!Seconda, risposta in campo!15-40 DAI! Largo anche questo dritto, comodo, dal centro dopo l’ottima prima. SET POINT! In campo!15-30 In rete un rovescio sanguinoso della marchigiana. Serviva rimanere nello scambio!0-30 LARGO il dritto dal centro!!0-15 Profondo il cross di rovescio del, bisogna chiudere adesso!5-3 IN RETEEEEE! Il dritto disi ferma sul nastro. FINITO UNSPARTIACQUE! 17? di gioco,loannullando 3 chance di break.