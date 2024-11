Oasport.it - LIVE Cocciaretto-Shibahara 6-3, 4-3, Italia-Giappone BJK Cup in DIRETTA: l’azzurra tiene faticosamente il servizio, serve un break adesso!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 LO FAAAAA! Gioca un recupero clamoroso con il dritto, lo mette sulla riga, fa lo stesso con il rovescio in cross. Restiamo avanti ma che fatica!A-40e rovescio, con l’ausilio di un altro colpo chiudein tutti i modi chiudere ora!40-40E DRITTO! Perfetta quando deve annullare chance diElisabetta!40-A Con il dritto. Palla, la seconda.40-40 Clamoroso errore a campo aperto di dritto. Prima o poi pagheremo caro tutti questi errori.A-40 Per fortuna si ferma in rete il rovescio lungoriga di, che sarebbe stato vincente.40-40 Nooo! Arriva l’errore gratuito di dritto dopo la battuta. Tenere su l’attenzione!A-40 LA PRIMA AL CORPO!!40-40 Mamma mia! Miracolo difensivo di Elisabetta e alla fine sbaglia! Grandissima difesa, di cuore! Si salva, per ora in questo 7° game spartiacque!30-40 E allora, risposta molto profonda dellase, arriva una palla!30-30 Bruttissimo errore di dritto dopo ildi Elisabetta.