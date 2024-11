Gaeta.it - La festa della Madonna della Salute: tradizione e fede a Venezia

Facebook WhatsAppTwitter La celebrazionesi conferma un’importanteper i cittadinini, celebrata il 21 novembre di ogni anno. Questa manizione, che affonda le radici nei secoli passati, richiama decine di migliaia di pellegrini che si recano al Santuario per esprimere le proprie intenzioni di preghiera e rendere grazie alla Madre di Dio per le Grazie ricevute. Il 2023 porta con sé una particolare novità: il ritorno all’antico splendore delle facciate restaurateBasilica.Il pellegrinaggio: unasecolareOgni anno, attorno al 21 novembre, la città didiventa meta di circa 90 mila pellegrini, provenienti dalla metropoli e da altri luoghiRegione. Questili si radunano per accendere ceri e partecipare alle celebrazioni in onore, un gesto che simboleggia la loroe devozione.