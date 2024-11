Ilrestodelcarlino.it - Il Vezzano vuole sgambettare la capolista. Castellarano-Casalgrande, duello al vertice

Altro sabato, altro giro di anticipi fra i dilettanti, e questa volta sono sei: tutti in campo alle ore 15. Spiccano ben due gare tutte in salsa reggiana in Promozione. Nel girone A ecco laBibbiano/San Polo (21) pronta a ospitare il(17) di mister Paolo Vinceti (foto). Bibbiano reduce da un kappaò, che nonostante tutto gli ha permesso ugualmente di rimanere primo da solo, mentre i gialloblù arrivano da un successo e stanno vivendo una grande prima parte di stagione. Gara interessante che sarà arbitrata da Salvatore Vallone di Piacenza. Nel girone B altro match atteso: quello tra(22) e(18). Sfida da piani alti, con gli azulgrana che arrivano da ben quattro vittorie di fila, e ilha perso un solo incontro. Arbitrerà Tobia Volpato di Piacenza.