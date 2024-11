Piperspettacoloitaliano.it - Il Patriarca 2 flop negli ascolti tv, Claudio Amendola reagisce così ai dati auditel

Ilal debutto, ma non è colpa della fictionLa crisi di Canale 5 continua e colleziona altre vittime innocenti. L’ultimo a pagare le conseguenze di un palinsesto a dir poco discutibile è. Il2 fatv della prima puntata, a distanza da un anno dalla messa in onda, quando raggiunse al debutto il 19,2% di share con 3,2 milioni di telespettatori. Lo stesso, che non possiede un vero account ufficiale sui social, ha fatto sapere tramite il profilo del suo ristorante Frezza Romana la reazione all’uscita deidel2. Ecco come ha reagito.commenta glitv di Il2«Devo ammettere che non è stato un grande successo, invito a chi non ha potuto a riprovarci il prossimo venerdì.