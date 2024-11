Lanazione.it - Il Montevarchi gioca d’anticipo contro la matricola terribile

La freschezza delche con di 21,6 anni di età media è la formazione più giovane del girone E di Serie D, opposta all’entusiasmo della Fulgens Foligno,del campionato e quarta in classifica. Non mancano i motivi d’intesse nell’anticipo della dodicesima giornata che oggi porterà nel cuore dell’Umbria unrilanciato da due vittorie di fila. Ad attendere i rossoblù, diretti a bordo campo da Max Adami per la squalifica di Nico Lelli, ci sarà, tuttavia, una squadra più esperta e che in attacco sfoggia un tridente di tutto rispetto, formato dall’ex Trestina Walid Khribech, dall’ex aquilotto Simone Tomassini e da Elio Calderini, ben noto alle latitudini aretine. Un’altra vecchia conoscenza degli sportivini è il difensore Lorenzo Schiaroli, in Valdarno dal 2017 al 2019, senza dimenticare a centrocampo un secondo atleta con trascorsi al Trestina come Tommaso Brevi.