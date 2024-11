Ilrestodelcarlino.it - Il cantiere copre la Rocca sforzesca. Annullati i fuochi di Capodanno . E il Comune cerca un’alternativa

Nientedialla. L’impresa di far convivere il tradizionale spettacolo pirotecnico con il maxi-che da marzo avvolge il monumento simbolo della città non è riuscita. E così, dopo aver salvato l’altrettanto consueto appuntamento con il cinema estivo all’aperto, questa volta ilha dovuto alzare bandiera bianca. "Ilcom’è ora,ndo anche la parte delladavanti con le impalcature, rende insensato fare lì lo spettacolo – spiega l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. Invece che spostare id’artificio fuori dal centro, abbiamo deciso di non farli. Stiamo dialogando con gli esercenti per mantenere le persone in centro". Ierano tornati allanel 2023, dopo tre anni di assenza dovuta prima al Covid e poi al caro bollette, con quest’ultimo che aveva spinto ila dirottare su altre attività i fondi previsti per lo show.