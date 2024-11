Agi.it - I due ricoveri urgenti poi il trasferimento a Massa, com'è morta la bimba di 18 mesi

AGI - È stata fissata per lunedì l'autopsia disposta dalla Procura della Repubblica diCarrara per chiarire le cause della morte di Camilla, la bambina di un anno e mezzo di Sienamartedì all'Ospedale del Cuore di, dove era stata trasferita in elisoccorso dal policlinico di Santa Maria alle Scotte di Siena dove era stata inizialmente ricoverata. Secondo quanto ricostruito dall'Asl, la bambina sarebbeper le conseguenze legate all'aver ingerito una piccola pila.