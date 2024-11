Lanazione.it - Hockey Sarzana, adesso su la testa!. Rossoneri in casa contro il Grosseto

Non è un momento facile. Per la società e i tifosi abituati negli ultimi anni a contrastare le grandi del campionato di serie A1 suona strano vedere l’scivolare nelle zone di bassa classifica. Ma è proprioche il sostegno dovrà essere raddoppiato e lo spirito “sarzanese“ dovra emergere soprattutto su quella pista che da sempre rappresenta un pericolo per gli avversari. Stasera al “PalaTori“ arriva il, una squadra insidiosa, che nelle prime sei giornate ha ottenuto quattro pareggiGiovinazzo, Bassano, Montebello e Monza trovando la grande vittoria con i rivali del Follonica per 4-3 mentrenell’ultima giornata ha incassato la prima sconfitta stagionaleil CGC Viareggio.sseto questo mercoledì. "È una partita da vincere a tutti i costi – carica il gruppo il tecnico Sergio – serve una prova fatta veramente con il cuore.