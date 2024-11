Isaechia.it - Grande Fratello, Beatrice Luzzi demolisce gli Shailenzo: “Esibizionisti narcisisti, scontro tra due manipolatori”

Non si può di certo dire chenon sia estremamente diretta in ogni sua dichiarazione.Come già accaduto nella passata edizione del, dove è stata indiscussa protagonista dentro e fuori la Casa del reality show per ben 6 lunghi mesi, anche nelle vesti di opinionista l’attrice romana non le ha mai mandate a dire.Fin dalle prime puntate della nuova edizione dello show di Alfonso Signorini, laha esternato il suo pensiero su Shaila Gatta sebbene fosse consapevole di attirarsi le critiche della massa.Critiche che ha più volte espresso non solo durante le dirette del, ma anche ogni volta che è stata ospite a Pomeriggio 5, il salotto di Myrta Merlino.Proprio nel corso di uno di questi interventi, l’ultimo avvenuto ieri pomeriggio, laha letteralmente demolito gli, incurante ancora una volta di attirarsi la rabbia del fandom.