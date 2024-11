Anteprima24.it - FOTO/ Colletta alimentare e quel dramma povertà in città

Questa mattina, in occasione della Giornata Nazionale della, la catena della solidarietà ha fatto tappa in dieci supermercati della provincia di Avellino, grazie al contributo straordinario di oltre 150 volontari provenienti da diverse associazioni locali, tra cui Comunione e Liberazione, Scout, MASCI, Azione Cattolica e Lions. L'iniziativa è stata organizzata dalla Fondazione Banco. Nel corso di tutto il giorno sarà possibile acquistare alimenti non deperibili da donare alle persone in difficoltà, grazie al supporto delle organizzazioni e dei partner locali."Non è solo una raccolta di beni – dice direttore della Caritas Avellino Antonio D'Orta. presente al banco dell'Iper Futura di via Pescatori– ma è un segnale di quanto una comunità possa essere unita e solidale di fronte alle difficoltà.