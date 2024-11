Ilrestodelcarlino.it - Fondi per la Seconda Casa di Fausta. I Lions: "Raccolti oltre 20mila euro"

Si è tenuta giovedì sera nella prestigiosa cornice del salone d’onore dell’Accademia Militare di Modena la consueta cena benefica promossa daClub Castelnuovo Rangone per sostenere i progetti associativi di Aseop Odv (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica), ed in particolare il completamento delladi, la nuova struttura di ospitalità che garantirà accoglienza gratuita alle tante famiglie che quotidianamente raggiungono i nostri ospedali. Il club, che ha compito sette anni, ha raccolto per Aseop più di. La serata, che ha visto la presenza di Patrizia Campari, Governatore del Distretto108 Tb, è dedicata allo sport modenese. Erano presenti infatti, tra gli altri, il presidente del Modena Calcio Carlo Rivetti e i direttori generali del Modena Volley Andrea Russo e Andrea Sartoretti.