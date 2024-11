Lanazione.it - Elezioni Umbria: come si vota e orari, fac simile della scheda

Perugia, 16 novembre 2024 – E’ tutto pronto per leregionali in. La regione sceglie il nuovo presidente e il nuovo consiglio. Sono nove i candidati in lizza per la poltrona di governatore.importanti, che saranno un banco di prova per le forze politiche anche a livello nazionale. In questi giorni i leader dei principali partiti hanno partecipato agli eventi elettorali chiudendo la campagna dei candidati stessi. Grande attesa per i dati e gli esiti. Ma ecco tutto quello che c’è da sapere.siGlie i giorni Facelettorale I candidatisiTre i modi possibili per esprimere il loro voto in maniera regolare. Si puòre solo per un candidato alla carica di presidente tracciando un segno sul relativo rettangolo. In tale caso il voto si estende a favorelista non riunita in coalizione ovvero a favorecoalizione di liste collegate al candidato alla presidenzaGiunta.