Eccellenza | undicesima giornata Mobilieri e Fratres derby per provare a svoltare

numero undici nel girone A dicon ildella Valdera traPonsacco ePerignano. Si gioca al Matteoli di Perignano una delle gare di campanile più sentite dell’intero campionato. Tra due squadre che hanno bisogno di. Ilper lasciare la zona a rischio della classifica, iper cercare di scattare verso la rincorsa alla parte più alta della classifica. NelPerignano mancherà Leonardo Passerotti (squalificato). Isono undicesimi in classifica con 12 punti (2 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte), ilè tredicesimo con 7 punti (1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte. E’ evidente come entrambe abbiamo un grande bisogno di punti. In genere queste partite finiscono in pareggio. Ed è il risultato più probabile visto l’andamento nelle prime dieci giornate delle due compagini.