Ilfoglio.it - E se il colpo dato all’autonomia fosse una buona notizia per Meloni?

Al direttore - Oggi disponiamo di dati più precisi sul voto negli Stati Uniti. Lo stato di New York, da sempre roccaforte dei democratici, ha visto un’ascesa impressionante dei repubblicani. Harris ha staccato di novecentomila voti Trump, mentre Obama, Hillary Clinton e Biden avevano sempre mantenuto un vantaggio non inferiore ai due milioni di voti. Un discorso analogo si potrebbe fare per la California e la città di San Francisco. Devo quindi fare ammenda. Non avrei infatti mai immaginato che uno dei presidenti più divisivi della storia americana sarebbe riuscito a unire il “bifolco dell’Ohio” con il cittadino colto, tutto diritti civili, di Manhattan. In altre parole, come ha scritto Pietro Molteni sul blog “Inoltre”, il capolavoro politico di Trump è stato quello di aver salil repertorio di un aggressivo conservatorismo con la promessa di un boom tecnologico – garantito dal genio di Elon Musk – potenzialmente illimitato.