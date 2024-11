Inter-news.it - Dumfries, che botta al volo! Arriva il gol in Olanda-Ungheria

Leggi su Inter-news.it

Denzelcontinua a fare la differenza con la maglia della nazionale. Il giocatore dell’Inter ha segnato il momentaneo 3-0 in.GOL – L’stava già vincendo 2-0 contro l’prima del minuto 64, poi ha trovato il tris con un gol proprio di Denzel. Ronald Koeman non ne vuole sapere di lasciare in panchina l’esterno dell’Inter e continua a preferirlo a Jeremie Frimpong come terzino destro. I risultati danno ragione al ct, perchéha segnato oggi la seconda rete nelle ultime tre gare con l’. Il giocatore ha raccolto una respinta di testa del difensore avversario e dal lato destro dell’area di rigore ha calciato almandando il pallone all’angolino sinistro della porta. Giocata spettacolare per un calciatore che si può dire perfettamente ritrovato per Simone Inzaghi.