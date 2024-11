Sport.quotidiano.net - Diretta MotoGp Barcellona oggi, qualifiche e sprint race live. Ora le libere 3

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 novembre 2024 – È un sabato di fuoco a. NellaJorge Martin si gioca la prima possibilità di conquistare il titolo mondiale dellae spegnere definitivamente le speranze di Francesco Bagnaia. Il due volte iridato della Ducati deve recuperare 24 punti di svantaggio al rivale spagnolo: una missione (quasi) impossibile. Ma Pecco ci vuole provare fino alla fine come dimostra il giro più veloce ottenuto nelle predi venerdì. Il programma del sabato dellaè come di consueto molto intenso. Si parte alle 10 con la terza sessione, mentre alle 10.50 spazio alle. Il piatto forte della giornata è alle 15 con la, segui laBagnaia: “Ho sbagliato troppo nel 2024” Bagnaia ripercorre la stagione 2024 e sa benissimo che l’operazione rimonta nei confronti di Jorge Martin è difficilissima: “Se mi trovo in questa situazione - ammette il campione del mondo - è perché ho sbagliato, ho fatto quattro zero per colpa mia.