Dalila Di Lazzaro il racconto sull’infanzia difficile | La violenza è passata su di me 5 volte

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Dinon ha avuto un’infanzia semplice. L’attrice ha raccontato a Verissimo, oggi sabato 16 novembre, di aver subitopiù di una volta nella sua vita, la prima quando aveva solo 5 anni. “A 17 anni sono stata sequestrato da un pazzo, criminale, fuori di testa. Ma lasu di me è. La prima da bambina, da un mio parente, avevo solo 5 anni e mezzo”, ha confessatoDinel salotto di Silvia Toffanin. “Ho sofferto, ma ho le spalle larghe”, ha detto la 71 enne. In studio si è presentato anche Manuel Pia, il compagno diDi, che ha raccontato il suo grande amore pernato molto prima di conoscerla: “Andava in onda una sua pubblicità quando ero piccolo e io rimanevo totalmente affascinato, era l’unico modo per farmi stare tranquillo.